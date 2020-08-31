Тихановська застерігає від силового втручання Росії у Білорусі

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська висловила стурбованість заявою президента РФ Володимира Путіна про створення резерву російських силових структур для можливої ​​відправки в республіку.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

«Це мирний протест народу проти режиму, який намагається вкрасти вибори і узурпувати владу. Ми вимагаємо від усіх країн поважати суверенітет Білорусі. Водночас ми вкрай стурбовані заявами пана Путіна відправити російський ОМОН у Білорусь. Це було б серйозним порушенням суверенітету Білорусі і мало б важкі наслідки для відносин Білорусі та Росії», - наводить слова Тихановської її прес-служба.

Як наголошується в повідомленні, про це опозиціонер заявила на зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто раніше у Вільнюсі.

Під час зустрічі Тихановська і Хаавісто обговорили політичну кризу в Білорусі. Екс-кандидат в президенти республіки висловила готовність до розв'язання кризи шляхом діалогу.

«Ми завжди говорили, що ми поборники мирного врегулювання кризи і відкриті для переговорів. Ми готові розглянути можливість посередництва міжнародних організацій, щоб сприяти початку діалогу», - зазначила Тихановська.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія на прохання білоруського президента Олександра Лукашенка створила резерв правоохоронців для Білорусі, але він наразі не буде використаний.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. чоловік. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.