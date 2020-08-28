Пєсков не каже, скільки силовиків дала РФ у резерв для Білорусі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що резерв правоохоронців РФ для Білорусі складається з "досить розумної кількості".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТАСС.

"Він (резерв) складається з тих частин, які в разі крайньої необхідності зможуть перешкодити екстремістським діям у республіці", - заявив Пєсков журналістам у п'ятницю, відмовившись пояснити, з яких саме силових структур сформовано резерв.

"Я нічого не можу сказати про озброєння, їх досить розумна кількість", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, наскільки численна ця група силовиків і чим вона озброєна.

За його словами, президент Росії Володимир Путін виходить з того, що резерв правоохоронців для Білорусі не буде використаний, і Мінськ не зіткнеться з негативним розвитком ситуації.

"Тут важливо усвідомлювати, і президент це підкреслив, що це саме резерв, і немає ніякої необхідності його задіяти. Президент Путін виходить з того, що він (резерв) ніяк не буде використаний. І ми виходимо з того, що з такою крайньою ситуацією Білорусь не зіткнеться", - заявив представник Кремля.

Пєсков вважає, що готовність РФ направити резерв правоохоронців до республіки ніяк не позначиться на відносинах між росіянами і білорусами. "Жодним чином (не позначиться). Росія як не втручалася, так і не втручається в білоруські справи", - сказав він у п'ятницю журналістам.

Раніше в інтерв'ю Сергію Брильову, що вийшов в ефір у четвер, Путін розповів, що Москва і Мінськ домовилися про формування такого резерву з числа правоохоронців РФ. Глава РФ пояснював, що резерв із силовиків не буде задіяний, поки "екстремістські елементи, не прикриваючись політичними гаслами, не перейдуть певних меж і не почнуть просто розбій, не почнуть підпалювати будинки, банки, намагатися захоплювати адміністративні будівлі тощо".

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, що керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

В ході протестів у країні понад 6 тисяч осіб були затримані, багато хто перебував в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. Близько 450 з них, за даними правозахисників, були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.

Повідомлялося також про кілька загиблих у ході протестів.