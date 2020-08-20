Пєсков розповів, чому Кремль не йде на діалог з опозицією Білорусі

Пєсков розповів, чому Кремль не йде на діалог з опозицією Білорусі

Укрінформ
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що опозиція і влада Білорусі мають налагоджувати діалог всередині країни, а Москва не збирається втручатися «у внутрішні справи» республіки.

Про це повідомляє РБК, передає Укрінформ.

«Ми вважаємо, що в першу чергу має здійснюватися діалог внутрішньобілоруський. Якщо Росія почне вести діалог з опозицією, це і буде втручання у внутрішні справи», - заявив Пєсков.

Що стосується виборів у республіці, то, за словами Пєскова, Кремль «не збирається втручатися у внутрішні справи». «Ви знаєте, що президент Путін привітав Лукашенка», - додав він.

Раніше один з членів білоруської Координаційної ради екс-міністр культури Білорусі Павло Латушко заявив, що опозиція готова вести діалог з Росією.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Білоруські силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ять загиблих у ході протестів.

15 серпня штаб Тихановської почав формування Координаційної ради, яка має обговорювати і розробляти безпечні і стабільні механізми забезпечення передачі влади. До неї ввійшли близько ста осіб.

Генпрокуратура РБ заявила про порушення кримінальної справи щодо Координаційної ради за статтею 361 КК "Захоплення влади».

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