До Білорусі не впустили естонських журналістів

У четвер влада Білорусі не впустили в країну телерепортерів Естонської телерадіомовної корпорації (ERR) Вахура Лаурі і Антона Алексєєва, які прибули в аеропорт Мінська.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ERR.

«Здається, вони вирішили не пускати зараз в країну іноземних журналістів", - сказав Лаурі.

Репортери ERR прибули до Мінська опівдні 20 серпня і після рішення білоруської влади вирушили назад.

За словами Лаурі, він разом з колегою Алексєєвим з програми "Актуальна камера російською мовою" подали заяву на акредитацію на домашній сторінці Міністерства закордонних справ Білорусі, але на відміну від попередніх клопотань розгляд цієї заяви затягнувся. «Міністерство закордонних справ Білорусі досі розглядає нашу заяву», - зазначив журналіст. Він також додав, що відсутність акредитації нібито і стало причиною для відмови у в'їзді.

У приміщенні аеропорту, в якому містяться недопущені в країну особи, з журналістами ERR також були поляки, серби, німець і грузин. «Не знаю, чи всі вони були журналістами, але це були ті, кого не пустили в країну і хто намагався звідти вибратися», - пояснив Лаурі.

Читайте також: МЗС провело нараду за участю посла щодо подальших відносин із Білоруссю

Московський кореспондент ERR Антон Алексєєв працював у Білорусі 9 серпня під час президентських виборів, висвітлюючи передвиборні настрої і пов'язані з фальсифікацією результатів масові протести перших днів.

20 серпня президент Естонії Керсті Кальюлайд на нараді з прем'єр-міністром Юрі Ратасом, міністром оборони Юрі Луйком і міністром закордонних справ Урмасом Рейнсалу підтвердили невизнання виборів, що минули в Білорусіа, а також право народу Білорусі «вільно вирішувати своє майбутнє».

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Білоруські силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше ніж 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих у ході протестів.

15 серпня штаб Тихановської почав формування Координаційної ради. Він иає обговорювати і розробляти безпечні і стабільні механізми забезпечення передачі влади. До нього увійшли близько ста чоловік.

Лукашенко назвав це спробою захоплення влади. У четвер Генпрокуратура РБ заявила про порушення кримінальної справи стосовно Координаційної Ради за статтею 361 КК, «захоплення влади».