МЗС провело нараду за участю посла щодо подальших відносин із Білоруссю

У Міністерстві закордонних справ провели нараду за участю посла України в Білорусі та пообіцяли надати на розгляд керівництва держави свої пропозиції щодо подальшого розвитку українсько-білоруських відносин.

Участь у нараді взяли всі профільні департаменти МЗС, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС.

“У Міністерстві закордонних справ України відбулася робоча нарада щодо ситуації в Республіці Білорусь, що склалась після президентських виборів 9 серпня. Участь у нараді взяли всі профільні департаменти МЗС та посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що посол надав оцінку ситуації в Білорусі, ймовірні прогнози розвитку подій та пропозиції щодо реагування, відбулася дискусія щодо порушених послом питань.

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За результатами наради Міністерство закордонних справ України внесе на розгляд керівництва держави пропозиції щодо подальшого розвитку українсько-білоруських відносин, розповіли в МЗС.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 17 серпня оголосив про рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності, що склалася, вироблення відповідних рішень з урахуванням усього комплексу факторів.

Виклику посла передували безпідставні звинувачення діючим керівництвом Білорусі України у втручанні у внутрішні справи республіки, а також видача Республікою Білорусь бійців ПВК "Вагнер" Російській Федерації попри всі наявні моральні та правові підстави передати їх Україні.