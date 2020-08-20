МЗС провело нараду за участю посла щодо подальших відносин із Білоруссю
Участь у нараді взяли всі профільні департаменти МЗС, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС.
“У Міністерстві закордонних справ України відбулася робоча нарада щодо ситуації в Республіці Білорусь, що склалась після президентських виборів 9 серпня. Участь у нараді взяли всі профільні департаменти МЗС та посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що посол надав оцінку ситуації в Білорусі, ймовірні прогнози розвитку подій та пропозиції щодо реагування, відбулася дискусія щодо порушених послом питань.
За результатами наради Міністерство закордонних справ України внесе на розгляд керівництва держави пропозиції щодо подальшого розвитку українсько-білоруських відносин, розповіли в МЗС.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 17 серпня оголосив про рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності, що склалася, вироблення відповідних рішень з урахуванням усього комплексу факторів.
Виклику посла передували безпідставні звинувачення діючим керівництвом Білорусі України у втручанні у внутрішні справи республіки, а також видача Республікою Білорусь бійців ПВК "Вагнер" Російській Федерації попри всі наявні моральні та правові підстави передати їх Україні.