У ПАРЄ обговорять ситуацію у Білорусі та отруєння Навального

У Парламентській асамблеї Ради Європи обговорять ситуацію у Білорусі та отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, ці питання терміново включені до порядків денних засідань наступного тижня у форматі відеоконференції політичного комітету, а також комітету з правових питань і прав людини ПАРЄ.

Восьмого вересня делегати Парламентської асамблеї обміняються думками із екскандидатом у президенти Білорусі Світланою Тихановською.

Наступного дня, у середу, правовий комітет ПАРЄ обговорить ситуацію щодо прав людини у Білорусі, включаючи проєкт відповідної резолюції.

До розгляду питання відносно отруєння Навального також запрошено голову "Фонду Бориса Нємцова за свободу" Володимира Кара-Мурзу.

Читайте також: У Раді Європи сподіваються на вступ демократичної Білорусі

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Як повідомлялося, консиліум лікарів "Шаріте" 24 серпня заявив, що клінічні дані свідчать про те, що Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи активних речовин, які називають інгібіторами холінестерази. Зараз проводяться більш розширені дослідження.

Російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком його доставили в Берлін. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно тяжкий.