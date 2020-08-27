У Раді Європи сподіваються на вступ демократичної Білорусі

У Раді Європи чекають на день, коли Білорусь приєднається до європейської родини спільних цінностей.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це йдеться у спільній заяві головуючої у Комітеті міністрів Ради Європи Греції, президента ПАРЄ Ріка Дамса і генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич.

«Ми всі хочемо, щоб одного дня Білорусь приєдналася до європейської родини спільних цінностей і набула повне членство у Раді Європи», - заявили лідери РЄ.

Зазначається, що, незважаючи на те, що Білорусь поки не є членом Ради Європи, організація і країна виконують план дій на 2019-2021 роки, де передбачена низка проєктів співробітництва. «Рада Європи, надаючи дорадчу допомогу і використовуючи кращий досвід, готова підтримувати такий діалог у співробітництві з міжнародними партнерами. В особливості ми готові підтримати необхідні конституційні реформи», - запевнили у Раді Європи.

В організації закликали білоруську владу негайно звільнити усіх затриманих протестувальників, припинити неналежне поводження з ними та провести прозорі розслідування випадків насильства з боку правоохоронців.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі більше двох тижнів тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Читайте також: Канада та ЄС закликали до мирного виходу з кризи у Білорусі

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських посадовців, причетних до насильства і фальсифікацій.