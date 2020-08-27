Тихановська каже, що знайде потрібні слова для розмови з Путіним

Білорусь хотіла б мати близькі відносини з усіма країнами, як економічні, так і політичні.

Як передає Укрінформ, про це DW повідомила опозиційний кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська.

«А стосовно близьких відносин... Ми хотіли б мати близькі стосунки з усіма країнами, як економічні, так і політичні», - сказала Тихановська, додавши, що Білорусь - незалежна держава і її незалежність не продається.

Вона також зазначила, що знайде потрібні слова, щоб поспілкуватися з президентом РФ Володимиром Путіним. «Ви знаєте, всі ми люди і якось готуватися до спілкування з якоюсь певною людиною, я не знаю, як. Мені телефонували лідери сильних країн і, я думаю, що я знайду слова, щоб поспілкуватися і з Володимиром Путіним», - додала Тихановська.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат СвітланаТихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, які не згодні з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про кількох загиблих.

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