У Мінську викрали члена опозиційної Координаційної ради - ЗМІ

Члена Координаційної ради опозиції та координатора штабу Віктора Бабарика Віталія Кривка схопили у Мінську й вивезли в невідомому напрямку.

Про це розповів портал Tut.by із посиланням на повідомлення штабу опозиції.

За попередньою інформацією, викрадення схоже на спецоперацію силовиків. Начебто автомобіль, у якому пересувався Віталій Кривко, подряпав якийсь інший автомобіль, через що довелося зупинитися, аж раптом у цю мить під'їхав мікроавтобус, з якого вибігли невідомі люди. Вони й схопили Кривка та кудись вивезли.

Де зараз перебуває опозиціонер, намагається з'ясувати його адвокат.

Нагадаємо: Кривко – член Координаційної ради опозиції й координатор штабу Віктора Бабарика, який здобув значно вищий за Лукашенка рейтинг та хотів брати участь у виборах президента Білорусії, а замість того потрапив до СІЗО КДБ.

Фото: Terra Group