Членкиня Координаційної ради Колесникова відмовилася свідчити проти себе у Слідкомі Білорусі

Членкиня опозиційної Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова вийшла з допиту у кримінальній справі в Слідчому комітеті, де відмовилася свідчити проти себе.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Оскільки членкиня Координаційної ради дала підписку про нерозголошення, вона не змогла пояснити журналістам, чому допит тривав так довго незважаючи на відмову давати показання.

На запитання чи чинився на неї тиск, Колесникова сказала, що всі білоруси останні 26 років перебувають під тиском. «Особливо останні три місяці, тому ми всі під ним. Але слідчий поводився зі мною дуже чемно», - зазначила Колесникова.

Читайте також: До заарештованої в Білорусі Ковалькової не пустили адвоката

Також під час перебування в Слідчому комітеті Колесникова записалася на особистий прийом до голови СК Івана Носкевича, де «хоче обговорити насильство над білорусами і те, чому досі СК не розпочав розслідування».

Як зазначає видання, Колесникова, як і інші члени президії Ради, залишається в статусі свідка. У середу, 26 серпня, на допиті в Слідчому комітеті перебувала Нобелівський лауреат і член Координаційної ради Світлана Алексієвич.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Читайте також: Естонія затвердила санкції проти білоруських чиновників

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: tut.by