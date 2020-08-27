До заарештованої в Білорусі Ковалькової не пустили адвоката

Адвокату Євгену Маслову не дозволили зустрітися зі своєю підзахисною - заарештованою Ольгою Ковальковою, яка є довіреною особою кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської і членом Координаційної ради.

Про це повідомляє телеграм-канал TUT.by, передає Укрінформ.

«Адвоката Ольги Ковалькової не пустили до неї на Окрестіна. Він подає скаргу від свого імені до Мінського міського суду, а також скаргу в прокуратуру на порушення права Ковальковї на захист», - йдеться у повідомленні.

Раніше суд Заводського району заарештував Ковалькову на 10 діб за організацію несанкціонованих масових заходів (ч. 2 ст. 23.34 КпАП).

Суд проходив по скайпу, так як Ковалькова перебувала в СІЗО.

Раніше інший суддя Заводського району присудила 10 діб члену Координаційної ради опозиції і лідеру страйкому Мінського тракторного заводу Сергію Дилевському за організацію несанкціонованих масових заходів (ч. 2 ст. 23.34 КпАП), оскільки у нього не було дозволу на проведення акції.

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Як повідомлялося, 24 серпня довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольга Ковалькова і представник страйкому МТЗ Сергій Дилевський прийшли на зустріч працівників підприємства, щоб підтримати їх. Незабаром до місця зустрічі під'їхав автозак з ОМОНом, і люди в штатському забрали Дилевського і Ковалькову у зв'язку «з порушенням громадського порядку».

Пізніше стало відомо, що Ковалькову судять за двома адміністративними статтями - за непокору міліції (ст. 23.4 КпАП) і за участь у несанкціонованих масових заходах (ч. 3 ст. 23.34 КпАП)».

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами президентських виборів. Силовики застосовували проти учасників мирних протестів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Під час акцій було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, правозахисники повідомляють про п'ятьох загиблих.