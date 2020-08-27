Естонія затвердила санкції проти білоруських чиновників
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ERR.
"Народ Республіки Білорусь має право сам вільно обирати своє майбутнє, він зрозуміло висловив волю до демократичних змін. Єдина можливість для цього — справді вільні й незалежні вибори. Мета запроваджених Естонією фокусних санкцій - засудити фальсифікацію результатів виборів і насильство проти мирних демонстрантів і забезпечити, щоб відповідальні за це особи не могли в'їхати до Естонії ", - сказав прем'єр-міністр Юрі Ратас.
Відповідно до позиції з приводу політики ЄС щодо Республіки Білорусь, схваленої урядом на засіданні 18 серпня 2020 року і яка була підтримана комісіями Рійгікогу у закордонних справах та справах Європейського союзу на спільному засіданні 19 серпня, Естонія не визнає результати проведених у Білорусі 9 серпня президентських виборів, оскільки вибори не були ні вільними, ні чесними.
Санкції запроваджуються координовано з Латвією і Литвою. До запровадження санкцій зараз готується і Європейський Союз.
Постанова уряду набере чинності в загальному порядку. Після цього список конкретних осіб свої наказом затвердить міністр закордонних справ.
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Відразу після виборів в країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.