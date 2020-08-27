Естонія затвердила санкції проти білоруських чиновників

Уряд Естонії ухвалив постанову, якою запроваджується заборона на в'їзд до країни для осіб, щодо яких є підстави вважати, що вони відповідають за фальсифікацію виборів президента Білорусі, пов'язане з цим насильство і порушення прав людини або ж сприяли цьому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ERR.

"Народ Республіки Білорусь має право сам вільно обирати своє майбутнє, він зрозуміло висловив волю до демократичних змін. Єдина можливість для цього — справді вільні й незалежні вибори. Мета запроваджених Естонією фокусних санкцій - засудити фальсифікацію результатів виборів і насильство проти мирних демонстрантів і забезпечити, щоб відповідальні за це особи не могли в'їхати до Естонії ", - сказав прем'єр-міністр Юрі Ратас.

Відповідно до позиції з приводу політики ЄС щодо Республіки Білорусь, схваленої урядом на засіданні 18 серпня 2020 року і яка була підтримана комісіями Рійгікогу у закордонних справах та справах Європейського союзу на спільному засіданні 19 серпня, Естонія не визнає результати проведених у Білорусі 9 серпня президентських виборів, оскільки вибори не були ні вільними, ні чесними.

Санкції запроваджуються координовано з Латвією і Литвою. До запровадження санкцій зараз готується і Європейський Союз.

Постанова уряду набере чинності в загальному порядку. Після цього список конкретних осіб свої наказом затвердить міністр закордонних справ.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів в країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.