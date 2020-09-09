На зв'язок перестав виходити ще один член Координаційної ради Білорусі

Член Президії Координаційної ради Білорусі, юрист Максим Знак перестав виходити на зв'язок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

"У Максима мало бути інтерв'ю, він не зайшов у зум, я йому подзвонив, він вимовив фразу "схоже, хтось до нас прийшов", відключився, і написав слово "маски". Зараз він недоступний", - сказав Гліб Германчук - прессекретар виборчого штабу Віктора Бабарика, який перебуває в ув'язненні .

Уточнюється, що вранці Знак не вийшов в анонсований ефір радіо "Эхо Москвы". Мобільний телефон Знака відключено, дзвінки в месенджерах йому не проходять.

Його соратник, опозиціонер Павло Латушко заявив виданню, що спілкувався зі Знаком напередодні вночі: "Востаннє ми спілкувалися близько 12:00 ночі. Відтоді більше не зв'язувалися".

У Секретаріаті Координаційної ради припустили, що Знака могли затримати силовики: «Ймовірно, до Максима заявилися силовики і працюють з ним. Може обшук, може затриманий. Ми з ним не можемо зв'язатися".

У попередні дні схоже траплялося з іншими лідерами білоруських протестів, наприклад, екс-кандидатом у президенти Світланою Тихановською, з Павлом Латушком, секретарями ради Іваном Кравцовим і Антоном Родненковим, а також колишнім керівником штабу Бабарика Марією Колесніковою. Після можливого затримання єдиним членом Президії Координаційної ради, що знаходиться на волі і в Білорусі, залишається лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, але у неї проблеми зі здоров'ям і в роботі КР вона не брала активної участі. Як повідомляв Укрінформ, У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, що керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса. Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

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