Колесникову знову спробують видворити з Білорусі — член Координаційної ради

З Мозирського прикордонного загону, де, ймовірно, утримували члена президії Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову, виїхала колона техніки.

Як передає Укрінформ, про це в коментарі LB.ua повідомив член президії Координаційної ради білоруської опозиції Максим Знак.

"У нас була інформація з кількох джерел, що вона затримана прикордонниками і знаходиться в Мозирському прикордонному загоні. Туди прибув її адвокат. Прикордонники не підтвердили цю інформацію. Але потім знову анонімні джерела написали, що вона там. Туди підійшли волонтери і розмістили фото, як туди прибуває різна техніка, мікроавтобуси, машина ДАІ. Потім прикордонкомітет визнав, що вона затримана і знаходиться у прикордонників. Це ж прозвучало з інших джерел. І от увечері ця колона з двох мікроавтобусів, машин ДАІ і ще якихось машин виїхала з прикордонного загону та кудись їде в цей час. Куди вона їде, поки незрозуміло — чи то в бік кордону, чи то в бік Мінська", - заявив він.

За словами Знака, можливо, буде ще одна спроба видворення Марії Колесникової. Однак, зазначив член президії Координаційної ради, є й інші можливі варіанти розвитку подій.

"Паспорт можна було зробити за день. Можливо, буде ще якась спроба видворення. Хоча ясна річ, що вона добровільно, навіть з наявністю паспорта, не піде в сторону українського кордону. Принаймні, виходячи з її позиції і того, що хлопці розповіли. Вона, скоріше, буде наполегливо повертатися до Білорусі. Можливо, буде повторення цієї комедії з переходом кордону. З іншого боку, можливо, що вона прибуде до Мінська. Або буде в рамках якоїсь карної справи затримана - незрозуміло, якої, і за що. Або все-таки буде звільнена. Тому що виходячи з тієї історії, яку цього дня навіть президент оголошував в ході свого інтерв'ю, немає ніяких протиправних дій. Тобто якщо вона пройшла паспортний митний контроль, а потім її нібито викинули з машини, тут немає підстав для затримання", - заявив Максим Знак.

Раніше повідомлялося, що 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колесникової в центрі Мінська.

8 вересня члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков і Іван Кравцов потрапили на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, Марія Колесникова лишилася на території Білорусі, а два члени Координаційної ради — Іван Кравцов та Антон Родненков — не виїжджали з Білорусі добровільно, їх видворили звідти силоміць.

Згодом також стало відомо, що член президії опозиційної Координаційної ради Колеснікова при спробі вивезення її в Україну порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іншої держави. Після цього прикордонники затримали її.

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив Укрінформу, що Родненков і Кравцов потрапили на територію нашої країни після всіх необхідних процедур на кордоні. Заступник міністра внутрішніх справ Геращенко запевнив, що ДПСУ не затримувала на території нашої держави Кравцова і Родненкова, вони можуть вільно пересуватися країною.

Фото: tut.by