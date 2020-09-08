Родненкова і Кравцова відправили в Україну, бо в них не було "шенгена"

Представники Координаційної ради Білорусі Антон Родненков і Іван Кравцов припускають, що їх відправили до України, оскільки для перетину кордонів з ЄС у них не було шенгенських віз.

Про це вони заявили у вівторок, 8 вересня, на брифінгу в Укрінформі, відповідаючи на запитання, чому їх змусили виїхати саме до України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Насправді велися дискусії (про те, в яку країну відправити нас - ред.). Мене питали, чи є в мене шенгенська віза. Але в мене тільки естонська віза, тому я не можу в'їхати ні в Польщу, ні в Литву, в тому числі зараз через коронавірус. І скоріш за все Україна залишалась найкращим варіантом, які були у співробітників спецслужб Білорусі. Бо ні в Польщу, ні в Литву нас відправити з Іваном не могли", - сказав Родненков.

Він вважає, що спецслужбам Білорусі, мабуть, хотілося відправити їх до ЄС і тим самим показати, "як захід начебто дестабілізує ситуацію в Білорусі", але в ситуації, що склалася, не вдалося реалізувати цей план.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков та Іван Кравцов прослідували на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що білоруська опозиціонерка Марія Колесникова залишилася на території країни, а членів Координаційної ради Білорусі Родненкова та Кравцова видворили з країни, вони знаходяться в Україні.