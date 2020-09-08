Точне місцезнаходження Колесникової досі невідоме - Родненков

Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова затримана і може бути в Мозирському прикордонному загоні.

Про це повідомив під час пресконференції в Укрінформі член Координаційної ради Білорусі Антон Родненков.

"За неперевіреною інформацією, вона (Марія Колесникова - ред.) знаходиться у Мозирському прикордонному загоні", - сказав він.

При цьому Родненков додав, що точне місцезнаходження Колесникової невідоме, оскільки білоруська влада відмовляється надавати цю інформацію.

Родненков додав, що у Колесникової не було сумніву в тому, чи залишати Білорусь.

"Коли я почув перші слова Марії (під час організації переїзду з Білорусі в Україну - ред.), я зрозумів, що вона в чудовій формі, вона була бадьора, в ній відчувалася енергія, одразу стало зрозуміло, що на нас з Іваном намагалися вплинути, створити враження, що Марія в чомусь сумнівається... Насправді її дії чітко показали, що жодних сумнівів і бажання лишати Білорусію у неї немає", - розповів Родненков.

Кравцов розповів, що до нейтральної зони з ним в автомобілі їхали двоє співробітників спецслужб, які передали білоруському прикордоннику паспорти Марії Колесникової і Антона Родненкова.

За словами Кравцова, Колесникова порвала свій паспорт, покинула машину і проїхала в бік Білорусі.

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Кравцов також розповів, що після цього їх почали "заманювати назад", просили з'їхати на узбіччя і ймовірно хотіли розгорнути в бік Білорусі, проте їм з Родненковим вдалося проїхати на українську сторону.

"Судячи з усього, нас вирішили затримати ще раз. Поступово стали заманювати, просили від'їхати назад, з'їхати на узбіччя. Виїхав мікроавтобус, де була Марія Колесникова, спробував нас заблокувати, ми від'їхали... Ми зрозуміли, що ситуація починає складатися неприємним чином, я натиснув на газ, і ми узбіччям швидко поїхали від співробітників і від того мікроавтобуса, який намагався нам заблокувати дорогу", - розповів Кравцов.

За його словами, співробітники правоохоронних органів Білорусі продовжували їхати за ними.

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Як повідомляв Укрінформ, у вівторок члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков та Іван Кравцов прослідували на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.

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Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що білоруська опозиціонерка Марія Колесникова залишилася на території країни, а членів Координаційної ради Білорусі Антона Родненкова та Івана Кравцова видворили з країни, і вони знаходяться в Україні.