Силовики вивезли Кравцова і Родненкова в ліс і змусили записати відеозвернення

Силовики змусили членів Координаційної ради Білорусі Івана Кравцова і Антона Родненкова записати відеозвернення.

Про це вони повідомили під час пресконференції в Укрінформі.

"Вони вимагали записати відео. Запропонували свій варіант тексту. Ми сказали - більш нейтральний. П'ять осіб відвезли нас у ліс. Один чоловік у костюмі тримав світлодіодну лампу, інший був у балаклаві і формі, ми під контролем ще двох чудових людей створили кілька варіантів записів", - розповів Кравцов.

У свою чергу Родненков додав, що вони погодилися записати відеозвернення, оскільки "ситуація була складна".

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Як повідомляв Укрінформ, у вівторок члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков та Іван Кравцов прослідували на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що білоруська опозиціонерка Марія Колесникова залишилася на території країни, а членів Координаційної ради Білорусі Родненкова та Кравцова видворили з країни, вони знаходяться в Україні.