Родненков і Кравцов поки не планують просити політичного притулку в Україні

Прессекретар Координаційної ради Білорусі Антон Родненков та виконавчий секретар Координаційної ради Іван Кравцов поки що не планують просити політичного притулку в Україні.

Про це вони сказали на пресконференції в Укрінформі.

"Ні, у нас зараз немає жодного особливого статусу. Ми в'їхали на територію України у звичайному порядку. І не просили якогось особливого статусу. Чи плануємо ми звертатися за політичним притулком? Чесно кажучи, ми не встигли з Антоном (Родненковим – ред.) такі питання обговорити", - сказав Іван Кравцов.

Прессекретар Координаційної ради Білорусі Антон Родненков додав: "Ну поки що у нас таких планів немає".

Вони також припустили, що білоруський опозиціонер Марія Колесникова нині, скоріше за все, перебуває у комітеті державної безпеки Білорусі. "На неї там чинять колосальний тиск вже добу. Я б нікому не побажав бути на її місці, ми закликаємо усіх білорусів підтримати Марію усіма можливими законними способами", - сказав Родненков.

Як повідомлялося, раніше деякі ЗМІ поширили інформацію з посиланням на різні джерела, зокрема й на офіційного представника Державного прикордонного комітету РБ, про вибуття в напрямку України членів Координаційної ради білоруської опозиції. Йшлося про Антона Родненкова, Івана Кравцова та Марію Колесникову.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Колесникова залишилася на території Білорусі, а Кравцов і Родненков не виїжджали з Білорусі добровільно - їх видворили силою.

Згодом також стало відомо, що член президії опозиційної Координаційної ради Колесникова під час спроби вивезення її в Україну порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іншої держави. Після цього прикордонники затримали її.

Геращенко запевнив, що ДПСУ не затримувала Кравцова та Родненкова, вони можуть вільно пересуватися Україною.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російським журналістам заявив, що Колесникова "хотіла втекти до сестри в Україну".

Білоруська опозиція 7 вересня заявила про викрадення Колесникової в центрі Мінська.

Читайте також: У Білорусі пропала довірена особа Тихановської

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.