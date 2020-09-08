Порвала паспорт і вистрибнула у вікно: як Колесникова не дала вивезти себе з Білорусі

Члена Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову примусово заштовхали в машину та змушували перетнути білорусько-український кордон на автомобілі іншого опозиціонера. Колеснікова порвала паспорт та попрямувала в бік кордону з Білоруссю.

Про це під час брифінгу в Укрінформі розповів прессекретар Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков.

«З’явилась Марія Колеснікова, її вели силою. Це було досить голосно, було зрозуміло що її ведуть силою, що вона чинить спротив, її силоміць заштовхали на заднє сидіння, при чому попередньо був включений режим, що двері зсередини не відчиняються… Вона кричала, що вона нікуди не поїде. Як тільки вона опинилась в машині і побачила попереду свій паспорт, вона відразу ж взяла свій паспорт та порвала його на дрібні шматки, пом’яла та викинула у вікно», - розповів Родненков.

За його словами, Колесникова через вікно вилізла з машини та попрямувала в бік кордону з Білоруссю.

Як уточнили учасники пресконференції, всіх опозиціонерів доправили до кордону порізно та примусово посадили в одне авто, яке належало Кравцову.

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Кравцов заявив, що в Департаменті фінансових розслідувань Комітету державного контролю Республіки Білорусь у нього цікавилися можливістю вивезення Марії Колесникової за кордон.

"У мене відбулася розмова з трьома співробітниками, які не називали себе, які були в цивільному... Перш за все їх цікавила можливість вивезення Марії Колесникової за кордон. Вони це пояснили необхідністю деескалації, на їхню думку, обстановки в країні. І один з варіантів, який був запропонований - це такий, щоб ми на моєму особистому автомобілі втрьох перетнули кордон. Проте ми з Марією часто обговорювали питання, пов'язане з її від'їздом, і наша позиція була такою, що ми намагаємося територію Республіки Білорусь не лишати... До кінця бесіди вони сказали, що ситуація змінилася, і Марія буде доставлена ​​на кордон", - сказав Кравцов.

Він додав, що також йому були продемонстровані документи, які, на їхню думку, якимось чином підтверджують протизаконні дії, пов'язані з колишніми місцями роботи. "І було сказано, що в разі, якщо я відмовлюся приймати той варіант, в якому зацікавлені співробітники правоохоронних органів, то буде порушено негайно кримінальну справу за статтею "Зловживання службовими повноваженнями", відповідальність за цю статтю - від 5 до 12 років позбавлення волі", - наголосив Кравцов.

За його словами, в понеділок його в масці доставили до Департаменту фінансових розслідувань невідомі, а після бесіди, близько 11 години вечора, його з Антоном Родненковим посадили на мікроавтобуси і відвезли на кордон з Україною.

"Ми заїхали по дорозі до Комітету державної безпеки, там ми, ймовірно, забрали Марію Колесникову. У мене є підстави припускати, що весь день 7 вересня вона перебувала в Комітеті державної безпеки. Ми вирушили в бік українського кордону на пункт "Олександрівка", - сказав він.

Кравцов допускає, що його співрозмовники могли бути співробітниками Департаменту фінансових розслідувань.

Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію з посиланням на різні джерела, зокрема й на офіційного представника Державного прикордонного комітету РБ, про вибуття в напрямку України трьох громадян Білорусі, які є членами Координаційної ради білоруської опозиції. Йшлося про Антона Родненкова, Івана Кравцова та Марію Колесникову.

Як зазначив у Фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, білоруський опозиціонер Марія Колесникова залишилася на території країни, а двоє членів Координаційної ради - Іван Кравцов і Антон Родненков не виїжджали з Білорусі добровільно - їх видворили звідти силоміць.

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Згодом також стало відомо, що член президії опозиційної Координаційної ради Колесникова під час спроби вивезення її в Україну порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іноземної держави. Після цього прикордонники затримали її.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив Укрінформу про те, що Родненков та Кравцов прослідували на територію нашої країни після всіх необхідних процедур на кордоні. Заступник міністра внутрішніх справ Геращенко запевнив у тому, що ДПСУ не затримувала на території нашої держави білоруських опозиціонерів Кравцова та Родненкова, вони можуть вільно пересуватися країною.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко під час інтерв'ю російським журналістам заявив, що Колесникова "хотіла втекти до сестри в Україну".

Білоруська опозиція 7 вересня заявила про викрадення Колесникової в центрі Мінська. Так, свідки стверджували, що її викрали невідомі біля Національного художнього музею.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.