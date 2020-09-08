Колесникова затримана і знаходиться в Мозирському прикордонному загоні - штаб Бабарика

Член президії опозиційної Координаційної ради Марія Колесникова затримана і знаходиться в Мозирському прикордонному загоні.

Про це повідомляється в телеграм-каналі штабу Віктора Бабарика, передає Укрінформ.

"До нашого штабу з кількох анонімних джерел надійшла інформація, що Марію Колесникову затримали і вона знаходиться в Мозирському прикордзагоні (Військова частина 1257. 247768, Гомельська обл., Мозирський р-н, н.п. Прудок)", - йдеться у повідомленні

При цьому в телефонній розмові з адвокатом Марії Колесникової Максимом Знаком оперативний черговий повідомив, що не знає про факти затримання когось в пункті пропуску Олександрівка. В інтересах Колесникової був укладений договір з адвокатом з Мозира, який подав у в/ч 1257 повідомлення про прийняття захисту і копію ордера, йому також повідомили про те, що Колесникової в цій частині немає. Державний прикордонний комітет, який підтвердив затримання, також не повідомляв, хто і за яких підстав затримував Колесникову.

Раніше Білоруський Гельсінський комітет направив до Робочої групи ООН з насильницьких або недобровільних зникнень повідомлення щодо ситуації з викраденням Колесникової. Робоча група просить провести розслідування і повідомити про результати. "Ми звертаємося до білоруської влади з вимогою повідомити про місцезнаходження Марії Колесникової, а в разі її утримання представниками влади - негайно звільнити і в повному обсязі забезпечити її право на захист та інші процесуальні гарантії, передбачені міжнародними договорами Республіки Білорусь і національним законодавством", - заявляють в штабі Бабарика.

Батько Колесникової - Олександр заявив, що його дочка не планувала їхати в Україну.

За останніми даними, Колесникова під час спроби вивезення її в Україну порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іноземної держави. Після цього прикордонники затримали її.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко під час інтерв'ю російським журналістам заявив, що Колесникова "хотіла втекти до сестри в Україну".

Як повідомив у Фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, білоруський опозиціонер Марія Колесникова залишилася на території країни, а двоє членів Координаційної ради - Іван Кравцов і Антон Роднєнков не виїжджали з Білорусі добровільно - їх видворили звідти силоміць.

Білоруська опозиція 7 вересня заявила про викрадення Колесникової в центрі Мінська. Так, свідки стверджували, що її викрали невідомі біля Національного художнього музею.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.