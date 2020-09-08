Тихановська в ПАРЄ: Укладені зараз угоди з Лукашенком є нелегітимними

Виступаючи в Комітеті ПАРЄ з демократії кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що угоди, підписані з Олександром Лукашенком, в майбутньому можуть не визнаватися чесно обраним керівництвом країни.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на онлайн-трансляцію.

"Моя країна, моя нація, мій народ зараз потребують допомоги. Нам потрібен міжнародний тиск на цей режим, на цю людину, яка відчайдушно хапається за владу. Нам необхідно добитися негайного звільнення всіх в'язнів і почати діалог для того, щоб наша країна могла рухатися далі", - сказала Тихановська.

При цьому вона нагадала, що офіційні результати виборів 9 серпня були сфальсифіковані і "жодна міжнародна організація не визнала їх результати, громадяни Білорусі також відмовилися визнати ці сфальсифіковані результати".

Це, за словами Тихановської, означає, що у Лукашенка більше немає прав представляти Білорусь. Відповідно, країни і сторони, які укладають угоди з Лукашенком, "роблять це на свій страх і ризик і не повинні чекати, що громадяни Білорусі та їх чесно обране керівництво підтримуватимуть домовленості, досягнуті з незаконним режимом".

Тихановська наголосила, що "зараз громадяни Білорусі борються за ті цінності, які ця організація (ПАРЄ - ред.) покликана захищати: демократія, верховенство права і права людина". Вона висловила сподівання, що ситуація, коли представник Білорусі виступає "ззовні" ПАРЄ, "не триватиме довго", і відповідно "нова Білорусь дуже скоро зможе зайняти своє законне місце в сонмі країн, які захищають права людини і гідність", оскільки більшість білорусів поділяють ці цінності.

На її думку, режим, який зараз діє в Білорусі, насміхається над цими цінностями. "Побиття і насильство не мають бути нормою в Європі, в цивілізованому суспільстві і цивілізованому світі. Я, як і мільйон громадян моєї країни, не можу визнати, що таке майбутнє чекає мою країну, що така її доля. Я не можу визнати, що світ дивиться за тим, як порушуються права людини", - наголосила Тихановська.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська виступала на неформальному засіданні Ради безпеки ООН по відеозв'язку на запрошення Естонії, яка наразі є непостійним членом цього органу. Тоді вона закликала до відправки в Білорусь моніторингової місії і спецдоповідача ООН з прав людини, а також до впливу на режим Лукашенка з метою припинити беззаконня.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.