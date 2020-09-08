Білоруські опозиціонери Родненков та Кравцов уже в Україні - прикордонники

Члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков та Іван Кравцов прослідували на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

«У даний час громадяни РБ А. Родненков та І. Кравцов після проходження всіх необхідних заходів прикордонного контролю прослідували на територію України», - сказав Демченко.

Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію з посиланням на різні джерела, зокрема й на офіційного представника Державного прикордонного комітету РБ, про вибуття в напрямку України трьох громадян Білорусі, які є членами Координаційної ради білоруської опозиції.

Як повідомив у Фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, білоруська опозиціонерка Марія Колесникова залишилася на території країни, а двоє членів Координаційної ради - Іван Кравцов та Антон Родненков не виїжджали з Білорусі добровільно – їх видворили звідти насильно.

Білоруська опозиція 7 вересня заявила про викрадення Колесникової в центрі Мінська. Так, свідки стверджували, що її викрали невідомі біля Національного художнього музею.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

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Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

З початку протестів було затримано більш як 10 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.