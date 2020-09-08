Тихановська вимагає негайно звільнити Колесникову

Опозиційний кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська вимагає від білоруської влади негайно відпустити затриманого члена Координаційної ради Марію Колесникову.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в її телеграм-каналі.

«Марія Колесникова має бути звільнена негайно, як і всі раніше затримані члени Координаційної ради та політв'язні. Завдання Координаційної ради - бути платформою для переговорів», - сказала Тихановська.

Вона також додала, що президент Білорусі Олександр Лукашенко має усвідомити, що немає іншого рішення в цій ситуації. «Іншого рішення немає, і Лукашенко повинен це усвідомити. Не можна тримати народ у заручниках. Викрадаючи людей серед білого дня, Лукашенко демонструє свою слабкість і страх», - сказала Тихановська.

Раніше в Держприкордонкомітеті Білорусі заявили про затримання члена Координаційної ради Марії Колесникової під час перетину кордону.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 10 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.