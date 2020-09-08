Колесникова порвала паспорт, аби її не видворили з Білорусі - Геращенко
Про це під час пресконференції заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Щодо трьох білоруських опозиціонерів – це не було їхнє добровільне бажання покинути Білорусь, - це були провокаційні дії для того, щоб скомпрометувати їх в очах опозиції. Двоє опозиціонерів (Кравцов і Родненков – ред.), знаходяться на території України, зараз на прикордонному пункті. Вони тут і можуть вільно пересуватися територією України, їх ніхто не затримував, вся інформація про їхнє затримання – брехня», - зазначив заступник міністра.
Він уточнив, що «Колесникову не змогли юридичним шляхом видворити з території Білорусі (за даними ЗМІ, вона порвала свій паспорт – ред.)». «Колесникова вчинила мужньо – вона зробила так, що юридично її не могли направити з території Білорусі на територію України. І оскільки її не змогли юридичним шляхом направити з території Білорусі, то затримали на території Білорусі білоруські спецслужби і наразі заявляють, що затримали при намаганні залишити територію Білорусі», - додав він.
Як повідомлялося, речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що в один з українських пунктів пропуску в межах Київської області на в’їзд в нашу країну прибули двоє білорусів - Родненков та Кравцов, «наразі вони проходять необхідні заходи прикордонного контролю у відповідності до законодавства, яке визначає порядок перетину державного кордону».
Раніше ряд ЗМІ поширили інформацію з посиланням на різні джерела, в тому числі на офіційного представника Державного прикордонного комітету РБ, щодо вибуття в напрямку України трьох громадян Білорусі, які є членами Координаційної ради білоруської опозиції.
Згодом Антон Геращенко заявив, що Марія Колесникова залишилася на території Білорусі, а Родненкова і Кравцова видворили звідти насильно.