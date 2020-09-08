Колесникова порвала паспорт, аби її не видворили з Білорусі - Геращенко

Державна прикордонна служба України не затримувала на території нашої держави білоруських опозиціонерів Івана Кравцова та Антона Родненкова, вони можуть вільно пересуватися країною.

Про це під час пресконференції заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо трьох білоруських опозиціонерів – це не було їхнє добровільне бажання покинути Білорусь, - це були провокаційні дії для того, щоб скомпрометувати їх в очах опозиції. Двоє опозиціонерів (Кравцов і Родненков – ред.), знаходяться на території України, зараз на прикордонному пункті. Вони тут і можуть вільно пересуватися територією України, їх ніхто не затримував, вся інформація про їхнє затримання – брехня», - зазначив заступник міністра.

Він уточнив, що «Колесникову не змогли юридичним шляхом видворити з території Білорусі (за даними ЗМІ, вона порвала свій паспорт – ред.)». «Колесникова вчинила мужньо – вона зробила так, що юридично її не могли направити з території Білорусі на територію України. І оскільки її не змогли юридичним шляхом направити з території Білорусі, то затримали на території Білорусі білоруські спецслужби і наразі заявляють, що затримали при намаганні залишити територію Білорусі», - додав він.

Як повідомлялося, речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що в один з українських пунктів пропуску в межах Київської області на в’їзд в нашу країну прибули двоє білорусів - Родненков та Кравцов, «наразі вони проходять необхідні заходи прикордонного контролю у відповідності до законодавства, яке визначає порядок перетину державного кордону».

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Раніше ряд ЗМІ поширили інформацію з посиланням на різні джерела, в тому числі на офіційного представника Державного прикордонного комітету РБ, щодо вибуття в напрямку України трьох громадян Білорусі, які є членами Координаційної ради білоруської опозиції.

Згодом Антон Геращенко заявив, що Марія Колесникова залишилася на території Білорусі, а Родненкова і Кравцова видворили звідти насильно.