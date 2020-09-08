Білоруські прикордонники повідомили, що досі утримують Колесникову у себе

Білоруські прикордонники повідомили, що член президії Координаційної Ради Білорусі Марія Колесникова ще не звільнена, оскільки "розслідування ранкового інциденту триває".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

У Держприкордонкомітеті Білорусі підтвердили затримання, не повідомивши, на якій підставі була затримана Колесникова.

Раніше повідомлялося, що 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колесникової в центрі Мінська.

8 вересня члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков і Іван Кравцов потрапили на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, Марія Колесникова лишилася на території Білорусі, а два члени Координаційної ради — Іван Кравцов та Антон Родненков - не виїжджали з Білорусі добровільно, їх видворили звідти силоміць.

Згодом також стало відомо, що член президії опозиційної Координаційної ради Колеснікова при спробі вивезення її в Україну порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іншої держави. Після цього прикордонники затримали її.

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив Укрінформу, що Родненков і Кравцов потрапили на територію нашої країни після всіх необхідних процедур на кордоні. Заступник міністра внутрішніх справ Геращенко запевнив, що ДПСУ не затримувала на території нашої держави Кравцова і Родненкова, вони можуть вільно пересуватися країною.