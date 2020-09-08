Кравцову погрожували тюрмою, якщо він відмовиться "вивезти" Колесникову з Білорусі

«Основна задача, яка переслідувалась, це саме вивезти Марію Колесникову за кордон, щоб створити ось цей незрозумілий медійний фон. І в цьому сенсі ми виступали інструментом цієї задачі. Тобто це не було пов’язано з нами особисто, я думаю, що це було пов’язано з особою Марії і тим авторитетом, яким вона в суспільстві користується», - заявив Кравцов.

Раніше він повідомив, що після затримання представниками білоруського Департаменту фінансових розслідувань, йому погрожували порушити кримінальні справи, які передбачають позбавлення волі від 5 до 12 років у разі, якщо він відмовиться «вивезти» Марію Колесникову за кордон.

Родненкова, за його словами, обіцяли тримати багато місяців під вартою допоки триватиме слідство у справі.

Як повідомляв Укрінформ, 8 вересня члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков та Іван Кравцов прослідували на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що білоруська опозиціонерка Марія Колесникова залишилася на території країни, а членів Координаційної ради Білорусі Родненкова та Кравцова видворили з країни, вони знаходяться в Україні.