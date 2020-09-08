Відмова Колесникової покинути Білорусь була неочікуваною для влади - Кравцов

Виконавчий секретар Координаційної ради Білорусі Іван Кравцов переконаний, що відмова білоруської опозиціонерки Марії Колесникової покинути країну є абсолютно неочікуваною для влади.

Про це він сказав на брифінгу в Укрінформі у вівторок ввечері, повідомляє кореспондент агентства.

"Я впевнений, що для режиму Лукашенка такі вчинки, як зробила Колесникова (відмовилась покинути Білорусь і порвала свій паспорт - ред.), є досі неочікуваними. На жаль, досі не зруйновані ілюзії влади про ляльководів і неправдиві цілі тих, хто підтримує білоруський народ. І досі режим не готовий визнати того, що зараз відбувається в країні і у що вірить більшість людей", - сказав Кравцов.

За його словами, влада Білорусі, відправляючи примусово їх з країни, намагалась в черговий раз показати, що опозиціонери без вагань, "щасливо" покидають Білорусь.

Як повідомляв Укрінформ, раніше деякі ЗМІ поширили інформацію з посиланням на різні джерела, зокрема й на офіційного представника Державного прикордонного комітету РБ, про вибуття в напрямку України трьох громадян Білорусі, які є членами Координаційної ради білоруської опозиції. Йшлося про Антона Родненкова, Івана Кравцова та Марію Колесникову.

Згодом заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що білоруський опозиціонер Марія Колесникова залишилася на території країни, а двоє членів Координаційної ради - Іван Кравцов і Антон Родненков не виїжджали з Білорусі добровільно - їх видворили звідти силоміць.

Згодом також стало відомо, що член президії опозиційної Координаційної ради Колесникова під час спроби вивезення її в Україну порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іноземної держави. Після цього прикордонники затримали її.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив Укрінформу про те, що Родненков та Кравцов прослідували на територію нашої країни після всіх необхідних процедур на кордоні. Заступник міністра внутрішніх справ Геращенко запевнив у тому, що ДПСУ не затримувала на території нашої держави білоруських опозиціонерів Кравцова та Родненкова, вони можуть вільно пересуватися країною.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко під час інтерв'ю російським журналістам заявив, що Колесникова "хотіла втекти до сестри в Україну".

Білоруська опозиція 7 вересня заявила про викрадення Колесникової в центрі Мінська. Так, свідки стверджували, що її викрали невідомі біля Національного художнього музею.

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.