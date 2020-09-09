Туск пропонує номінувати подружжя Тихановських на Нобелівську премію миру

Колишній прем'єр-міністр Польщі, експрезидент Європейської ради і голова Європейської народної партії Дональд Туск запропонував номінувати Світлану Тихановську та її чоловіка Сергія на Нобелівську премію миру.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттері.

«Я вважаю, що це буде сильним сигналом, якщо ЄС номінує Світлану Тихановську та її чоловіка Сергія, який ще перебуває у в'язниці, на Нобелівську премію миру», - написав Туск.

За його словами, це потрібно зробити для того, щоб віддати шану всім білорусам, які брали участь у цьому найбільш мирному русі в республіці за багато років.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Тихановська була змушена переїхати у Вільнюс.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

За даними опозиції, з початку протестів було затримано більш як 10 тис. осіб. У перші дні акцій у лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.