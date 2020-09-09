Білоруси не сприймають Лукашенка як лідера – Тихановська

Суспільство у Білорусі вже не сприймає Олександра Лукашенка як лідера, у республіці потрібно провести нові, справедливі президентські вибори.

Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська під час спільної з главою польського уряду Матеушем Моравецьким пресконференції у Білоруському домі у Варшаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Білоруському суспільству допоможуть нові і справедливі вибори, щоб обрати справжнього президента, який не вибиратиме, з якими сусідами дружити, а вестиме політику відкритості з усіма сусідніми країнами”, - заявила Тихановська.

Вона підкреслила, що агресія силовиків проти протестувальників призвела до того, що президент Олександр Лукашенко не має легітимності і суспільство не сприймає його як лідера.

Тихановська наголосила, що в Білорусі зараз скрутні часи, але одночасно й радісні, оскільки білоруси “пробудилися і відчувають себе єдиним народом”.

Вона також висловила упевненість, що після нових виборів Білорусь підтримуватиме хороші відносини з польським урядом.

Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявляв, що у разі розпаду Білорусі Польща нібито хоче захопити Гродненську область. Офіційна Варшава назвала ці звинувачення нісенітницею.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети.

За даними опозиції, від початку протестів було затримано понад 10 тис. осіб. У перші дні акцій до лікарні потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.