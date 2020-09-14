Лікарі дозволили Навальному вставати
Про це, як повідомляє Укрінформ, заявили лікарі на сайті клініки.
"Здоров’я Олексія Навального… продовжує покращуватися. Пацієнта можна було повністю відключити від штучної вентиляції легенів. Він все більше рухається і вже може на деякий час вставати з лікарняного ліжка", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, в Шаріте Навальний перебуває з 22 серпня. До цього дня він перебував у лікарні в Омську, куди був доставлений після того, як знепритомнів у літаку по дорозі з Томська в Москву.
2 вересня федеральний уряд Німеччини оголосив, що за ініціативи берлінської університетської клініки Шаріте спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічне дослідження з використанням зразків біоматеріалу Олексія Навального та надала однозначні докази присутності в його організмі хімічного нервового агента групи "Новічок". Це є серйозним порушенням Конвенції про хімічну зброю, тому до розслідування справи було підключено Організацію заборони хімічної зброї.