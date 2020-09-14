Лікарі дозволили Навальному вставати

Олексій Навальний, який перебуває в клініці Шаріте в Берліні, може вставати з ліжка.

Про це, як повідомляє Укрінформ, заявили лікарі на сайті клініки.

"Здоров’я Олексія Навального… продовжує покращуватися. Пацієнта можна було повністю відключити від штучної вентиляції легенів. Він все більше рухається і вже може на деякий час вставати з лікарняного ліжка", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в Шаріте Навальний перебуває з 22 серпня. До цього дня він перебував у лікарні в Омську, куди був доставлений після того, як знепритомнів у літаку по дорозі з Томська в Москву.

2 вересня федеральний уряд Німеччини оголосив, що за ініціативи берлінської університетської клініки Шаріте спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічне дослідження з використанням зразків біоматеріалу Олексія Навального та надала однозначні докази присутності в його організмі хімічного нервового агента групи "Новічок". Це є серйозним порушенням Конвенції про хімічну зброю, тому до розслідування справи було підключено Організацію заборони хімічної зброї.