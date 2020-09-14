Берлін: експерти з ОЗХЗ, Франції та Швеції самі брали аналізи в Навального

Експерти Організації з заборони хімічної зброї, а також лабораторій Франції та Швеції, які проводили дослідження біологічного матеріалу російського опозиціонера Олексія Навального, використовували зразки, які забирали самі.

Про це повідомила речниця МЗС ФРН Марія Адебар 14 вересня на брифінгу в Берліні, передає кореспондент Укрінформу.

"Це були нові аналізи, які взяли ці дві країни, а також ОЗХЗ", - сказала Адебар. Який саме матеріал було взято, дипломат не розкрила.

За її словами, ОЗХЗ запустить процедуру у відповідності з параграфом VIII 38 (e) Конвенції про заборону хімічної зброї.

Раніше цього дня федеральний уряд ФРН розповсюдив заяву, в якій поінформував, що сліди нервово-паралітичного агента групи "Новічок" як причини отруєння пана Навального незалежно підтвердили окрім лабораторії Бундесверу також ще 2 лабораторії – у Франції та Швеції. Таким чином такого висновку дійшли вже 3 лабораторії.

"Злочин стався в Росії, і в Росії його мають розслідувати", - підкреслив офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт. Відповідно до того, якою буде відповідь, буде спільна реакція ЄС, додав він.

Про місцезнаходження Марії Певчих, яка спілкувалася з Навальним перед його отруєнням і яка, за повідомленнями російських чиновників, ухилилася від допиту та терміново вилетіла до Німеччини, представники уряду ФРН сказати нічого не змогли.

Як повідомлялося, 2 вересня 2020 року федеральний уряд Німеччини оголосив, що за ініціативи берлінської університетської клініки Шаріте спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічне дослідження з використанням зразків біоматеріалу Олексія Навального та надала однозначні докази присутності в його організмі хімічного нервового агента групи "Новічок". Це є серйозним порушенням Конвенції про хімічну зброю, тому до розслідування справи було підключено Організацію заборони хімічної зброї.

Навальному 20 серпня стало зле в літаку, його було поміщено в лікарню в Омську, а через 2 дні на прохання близьких перевезено в клініку Шаріте в Берліні, де лікарі вже вивели його зі штучної коми.