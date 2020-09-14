Берлін: експерти з ОЗХЗ, Франції та Швеції самі брали аналізи в Навального
Про це повідомила речниця МЗС ФРН Марія Адебар 14 вересня на брифінгу в Берліні, передає кореспондент Укрінформу.
"Це були нові аналізи, які взяли ці дві країни, а також ОЗХЗ", - сказала Адебар. Який саме матеріал було взято, дипломат не розкрила.
За її словами, ОЗХЗ запустить процедуру у відповідності з параграфом VIII 38 (e) Конвенції про заборону хімічної зброї.
Раніше цього дня федеральний уряд ФРН розповсюдив заяву, в якій поінформував, що сліди нервово-паралітичного агента групи "Новічок" як причини отруєння пана Навального незалежно підтвердили окрім лабораторії Бундесверу також ще 2 лабораторії – у Франції та Швеції. Таким чином такого висновку дійшли вже 3 лабораторії.
"Злочин стався в Росії, і в Росії його мають розслідувати", - підкреслив офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт. Відповідно до того, якою буде відповідь, буде спільна реакція ЄС, додав він.
Про місцезнаходження Марії Певчих, яка спілкувалася з Навальним перед його отруєнням і яка, за повідомленнями російських чиновників, ухилилася від допиту та терміново вилетіла до Німеччини, представники уряду ФРН сказати нічого не змогли.
Як повідомлялося, 2 вересня 2020 року федеральний уряд Німеччини оголосив, що за ініціативи берлінської університетської клініки Шаріте спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічне дослідження з використанням зразків біоматеріалу Олексія Навального та надала однозначні докази присутності в його організмі хімічного нервового агента групи "Новічок". Це є серйозним порушенням Конвенції про хімічну зброю, тому до розслідування справи було підключено Організацію заборони хімічної зброї.
Навальному 20 серпня стало зле в літаку, його було поміщено в лікарню в Омську, а через 2 дні на прохання близьких перевезено в клініку Шаріте в Берліні, де лікарі вже вивели його зі штучної коми.