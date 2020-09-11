Кравчук: Мінські угоди виконати неможливо, вихід - у нормандському форматі

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Мінські угоди не можуть бути виконані, і вихід з цієї ситуації варто шукати через нормандський формат.

Як передає Укрінформ, про це політик сказав у інтерв'ю "Радіо НВ".

Кравчук уточнив, що виконання Мінських угод неможливе через різні позиції України та РФ у питанні черговості проведення виборів на Донбасі.

"Ми зараз перебуваємо у досить непростій ситуації: є Мінські угоди, але вони не можуть бути виконані з огляду на зрозумілі причини. А також тому, що коли вони підписувалися, вже було зрозуміло, що вони не будуть виконані. Але, згідно з міжнародними домовленостями, такі угоди не можуть бути скасовані однією стороною. (Потрібно - ред.) шукати вихід через нормандський формат", - зазначив керівник української делегації в ТКГ.

Він висловив надію, що після зустрічі радників лідерів країн Нормандської четвірки, яка відбувається 11 вересня, відбудеться саміт за участю президентів України, Франції та Росії і канцлера Німеччини.

"Я думаю, що на відповідних умовах і під час таких зустрічей це питання потрібно вирішувати. Тільки на такому рівні, іншого (виходу ред.) я не бачу", - сказав Леонід Кравчук.

Як повідомлялося, 11 вересня у Берліні проходять переговори у нормандському форматі на рівні політичних радників.

Росія під час засідання Тристоронньої контактної групи 18 серпня висунула Україні вимогу провести місцеві вибори на окупованій частині Донбасу. У разі відмови розглянути це питання пригрозила заблокувати процеси щодо врегулювання на Сході України, зокрема обмін полоненими та зустріч лідерів Нормандської четвірки.

Після цього керівник української делегації в ТКГ Кравчук направив до Верховної Ради лист щодо зміни постанови про місцеві вибори.