Кравчук пояснив, хто братиме участь у спільному інспектуванні біля Шумів

Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук вважає, що для досягнення миру великих компромісів не буває і пояснив, хто ж входитиме в групу спільного інспектування позицій українських військових біля Шумів.

Як повідомляє Укрінформ, про це Кравчук розказав в ефірі ТСН.

"Було ухвалено рішення – спільне інспектування. Хто туди буде входити: представники від ОРДО Донецької області, української (природньо, сторона в межах), СЦКК (Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін – ред.) і представник або працівник ОБСЄ – представниця-координаторка від ОБСЄ пані Хайді Грау", - сказав Кравчук.

Він також пояснив, що відповідне рішення в ТКГ ухвалили через серйозне загострення біля населеного пункту Шуми, де представники неконтрольованих районів Донецької області заявили про те, що там відбуваються нові інженерні спорудження ЗСУ. "ОБСЄ підтвердила відсутність будь-яких порушень з боку ЗСУ в районі населеного пункту Шуми. Відсутність будь-яких, я наголошую, споруджень. Але сторона ОРДО (окремі райони Донецької області – ред.) наполягає, що там є такі спорудження, росіяни їх підтримують. Сьогодні це підтвердив зокрема Козак (заступник голови адміністрації президента РФ – ред.), який був на цьому засіданні", - додав Кравчук.

За його словами, спільна група інспектування збереться у четвер о 14:00.

Кравчук також висловив переконання, що для досягнення миру великих компромісів не буває. "Буває один компроміс, якого не можна навіть називати компромісом. Це коли йдеться про незалежність, про суверенітет, про недоторканність кордонів. Це червоний профіль, який не можна переступати. Все решта – можна. І потрібно домовлятися, але документи не підписувати такі, які можуть зашкодити Україні", - сказав голова української делегації у ТКГ.

Як повідомляв Укрінформ, у середу у Тристоронній контактній групі домовилися проводити спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ.