Анексія Криму та конфлікт на Донбасі розмивають європейську безпеку – ФРН

Німеччина під час презентації пріоритетів головування на Форумі безпекового співробітництва (ФБС) ОБСЄ згадала про анексію Росією Криму та конфлікт на Донбасі, які призводять до ерозії європейського безпекового порядку.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Помітна ерозія європейського безпекового порядку через ряд конфліктів – і тут я говорю не в останню чергу з огляду на анексію Росією Криму та конфлікту на Сході України – мають прямий вплив на роботу ФБС. Довіра є найважливішим активом ОБСЄ, але вона зникає з кожним днем", - заявив заступник міністра закордонних справ ФРН Нільс Аннен, відкриваючи у середу головування Німеччини у цьому директивному органі ОБСЄ.

За словами заступника глави МЗС Німеччини, лише справжній діалог може сприяти політико-військовому співробітництву та відновленню втраченої довіри.

Говорячи про програму Німецького головування, Аннен, зокрема, виокремив такі теми, як легке озброєння та стрілецька зброя, резолюцію РБ ООН 1325 "Жінки. Мир. Безпека", модернізація Віденського документа та нові технології, включаючи штучний інтелект.

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Як відомо, головування на Форумі безпекового співробітництва, який є одним з двох постійно діючих директивних органів ОБСЄ (поруч з Постійною радою), проходить на ротаційній основі – кожна країна головує по 4 місяці. Україна вперше головувала у ФБС упродовж травня-серпня.

Форум безпекового співробітництва об'єднує 57 країн-учасниць і 10 країн-партнерів ОБСЄ. Він ухвалює рішення про заходи для зміцнення довіри та безпеки у регіоні ОБСЄ, контролю над озброєннями та роззброєннями, а також допомагає державам запобігати незаконному обігу зброї та боєприпасів.