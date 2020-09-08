Координаторка ООН закликає дотримуватися припинення вогню на Донбасі

Координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані закликає продовжувати дотримуватися припинення вогню на Донбасі заради безпеки цивільного населення, яке найбільше страждає від бойових дій.

Про це Укрінформу повідомили 8 вересня в Управлінні ООН з координації гуманітарних справ в Україні.

"З моменту набуття чинності домовленостей про припинення вогню 27 липня минуло шість тижнів. Це найдовший період відносної тиші на сході України з початку конфлікту. Я повторюю заклик Генерального секретаря ООН до всіх залучених сторін дотримуватися узгоджених умов припинення вогню та спрямувати зусилля на захист цивільного населення, яке найбільше страждає від бойових дій", - зазначила вона.

Як повідомляється, Лубрані пересвідчилася під час поїздки в Донецьку та Луганську області цього тижня, що гуманітарні потреби все ще залишаються значними та ще більше загострилися внаслідок пандемії COVID-19 та пов'язаних із нею протиепідемічних заходів.

"Проте я також побачила значну підтримку та високу оцінку домовленостей про припинення вогню серед людей, які проживають по обидва боки лінії розмежування, які сподіваються, що воно триватиме й надалі. Сьогодні, як ніколи, потрібно скласти зброю та розпочати конструктивний діалог, щоби приділити більше уваги подоланню впливу коронавірусної хвороби та її соціально-економічних наслідків. Необхідно докласти всіх зусиль, щоби припинення вогню продовжувалося, оскільки воно потрібно стільком людям, які втомилися від конфлікту", - підсумувала Лубрані.

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Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська 6 вересня двічі порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще один боєць був поранений.

Повідомлялося також, що СММ ОБСЄ зафіксувала загалом 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях після початку перемир’я 27 липня.