ОБСЄ нарахувала 950 порушень від початку перемир’я на Донбасі

СММ ОБСЄ зафіксувала загалом 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях після початку перемир’я 27 липня.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в опублікованому у понеділок ввечері звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 173 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, та 13 освітлювальних ракет, а також 762 черги та постріли)", - йдеться у звіті.

Повідомляючи про ситуацію на Донбасі на вихідних, у СММ вказали на 1 порушення режиму припинення вогню у суботу — вибух невизначеного походження у районі на південний схід від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька). У період із вечора 5 до вечора 6 вересня Місія також зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню — вибух невизначеного походження в районі Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька).

У Луганській області в період із вечора 4 до вечора 6 вересня СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню.

Фото: ОБСЄ