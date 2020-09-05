Танки та "Гради" : ОБСЄ фіксує озброєння з порушенням лінії відведення на окупованому Донбасі

Згідно з даними звітів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, опублікованих протягом цього тижня, під час виконання спостережного польоту безпілотного літального апарату місії, на непідконтрольній урядові України території було зафіксовано озброєння з порушенням лінії відведення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Фейсбуці.

Зазначається, що на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка Луганської області було зафіксовано дванадцять самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм) та дев’ять буксируваних гаубиць (Д-30А «Жаба», 122 мм). Також було зафіксовано одну реактивну систему залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області та двадцять реактивних систем залпового вогню (9K51, БМ-21 «Град», 122 мм) поблизу населеного пункту Хрустальний Луганської області.

Крім цього зафіксоване озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання:

на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка Луганської області сімнадцять танків, три зенітних ракетних комплекси (9К35 «Стріла-10»);

на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Круглик Луганської області двадцять п’ять танків;

поблизу населеного пункту Лутугине Донецької області десять танків;

на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області дев’ять самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм), дванадцять буксируваних гаубиць (Д-30 «Жаба», 122 мм), один танк (Т-64), чотири зенітних ракетних комплексів (9К35 «Стріла-10»).

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (УС СЦКК) наголошує, що наведені факти чітко вказують на порушення Мінських домовленостей та досягнутих 22 липня 2020 домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

"Незаконні збройні формування ОРДЛО і надалі використовують підступну практику нарощування озброєння й військової техніки в прямій близькості до лінії зіткнення. Цим самим вони вкотре демонструюють стійке небажання дотримуватися досягнутих домовленостей, зокрема і у сфері відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін і прагнення до подальшого загострення безпекової ситуації", - зазначають в штабі.