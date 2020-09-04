ОБСЄ виявила 23 міни, закладені бойовиками в Донецькому аеропорту

Незаконні збройні формування ОРДЛО порушують домовленості та проводять мінування території поблизу населених пунктів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру Об'єднаних сил у Фейсбук.

За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 3 вересня, в ході виконання спостережного польоту БПЛА СММ на непідконтрольній урядові України території було вкотре виявлено 23 протитанкові міни, які встановлені поперек рульової доріжки на території зруйнованого міжнародного аеропорту «Донецьк».

Також виявлено вантажівку військового типу в полі на відстані близько двох з половиною кілометрів на північний захід від населеного пункту Астахове Луганської області поблизу кордону з Російською Федерацією, де немає прикордонно-пропускних споруд.

Все це підтверджує факти порушень Мінських домовленостей та досягнутих заходів з посилення режиму припинення вогню з боку незаконно збройних формувань ОРДЛО.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.