ОБСЄ зафіксувала понад 900 порушень від початку перемир’я на Донбасі

Від початку дії режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 908 порушень "тиші".

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ від 3 вересня, передає Укрінформ.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 908 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними спостерігачів ОБСЄ, серед порушень - 152 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, 13 освітлювальних ракет, а також 741 черга та постріл.

Як повідомляв Укрінформ, у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ більш як 700 міжнародних спостерігачів, з яких майже половина працюють на сході України.