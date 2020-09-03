Україна вже місяць чекає даних про полонених, яких утримують в ОРДЛО

Україна вже понад місяць очікує на інформацію про стан та місцеперебування запитуваних осіб, утримуваних на тимчасово окупованих територіях.

Про це, як повідомляє сайт Президента, йшлося на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції 2 вересня, передає Укрінформ.

Зокрема, підкреслювалося, що у межах робочої групи з гуманітарних питань українська сторона виконала всі необхідні процедури, надавши ОБСЄ інформацію про утримуваних осіб, яких запитує інша сторона в рамках взаємного звільнення.

Координатор від ОБСЄ Тоні Фріш заявив про неприпустимість пов'язування процесу звільнення утримуваних осіб зі сторонніми питаннями. Він закликав усіх учасників завершити процес обміну списками на взаємне звільнення утримуваних осіб та зняв з розгляду інші питання через блокування переговорного процесу з політичних мотивів.

Денис Казанський, представник окремих районів Луганської та Донецької областей України у складі української делегації, звернувся до інших учасників переговорів із закликом розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб, зважаючи на тяготи, які переживають люди, що перебувають в ув'язненні.

У межах групи з політичних питань сторони обговорили можливості розблокування процесу перемовин. Представники РФ у ТКГ наполягають на внесенні змін до постанови Верховної Ради України № 795 від 15 липня 2020 року.

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук нагадав, що він направив до Верховної Ради листа щодо можливості розглянути відповідність згаданої постанови Мінським домовленостям і зараз очікує відповіді від українського парламенту відповідно до регламенту. Втім, російська сторона продовжує відкладати більшість питань порядку денного та переносить їхній розгляд.

Також Кравчук закликав учасників консультацій не прив'язувати реалізацію досягнутих на попередньому засіданні ТКГ домовленостей щодо ділянок розмінування та ділянок розведення сил і засобів до розгляду Верховною Радою його звернення щодо відповідності постанови про призначення місцевих виборів положенням Мінських домовленостей та нагадав, що розгляд цього питання українським парламентом передбачає низку процедур, виконання яких потребує часу.

Українська делегація не сприйняла спроби російської делегації давати оцінку діяльності Верховної Ради, уряду та Президента України.

"ТКГ не правоможна оцінювати діяльність будь-якого уряду. Це не є компетенцією ТКГ", – наголосив Кравчук.

У складі української делегації в сьогоднішньому засіданні також брали участь представники окремих районів Донецької та Луганської областей України, які наразі є внутрішньо переміщеними особами.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановане на 16 вересня.