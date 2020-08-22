Зеленський: Рано говорити про зміну Мінська як майданчика для переговорів ТКГ

Президент Володимир Зеленський не бачить підстав щодо зміни майданчика для переговорів у межах Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Ми вдячні кожній країні, яка нам пропонує майданчик для цих важливих перемовин, але зараз усі розмови в форматі Мінська відбуваються у відеоформаті через COVID-19. Тому я вважаю, що від майданчика зараз, чи від міста, чи місця це не залежить зовсім. Залежить тільки від людей, які залучені до ТКГ. Тому я думаю, що дуже рано говорити про зміну міста. І я вважаю, що неправильно особливо зараз це робити", - зазначив Президент.

Зеленський зауважив, що він не бачить підстав для таких змін і це наразі не є пріоритетним питанням.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 серпня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Тристороння контактна група через пандемію коронавірусу продовжить засідання в режимі онлайн, тож питання про зміну мінського переговорного майданчика через події в Білорусі наразі не стоїть.