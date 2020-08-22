Президент дав оцінку присутності Кравчука і Фокіна у перемовинах по Донбасу

У Тристоронній контактній групі зараз існує правильний баланс від України.

Як передає Укрінформ, про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу “Україна 24”.

«Мені здається, що це правильний досвідчений баланс, який сьогодні є від України у Тристоронній контактній групі. Ми не просто зробили заміну, ми добились режиму тиші, домовились про 20 ділянок розмінування, про обмін полоненими, точки розведення. І вже на технічному напрямку зараз будемо йти до результату», - сказав президент.

Він зауважив, що голова ТКГ Леонід Кравчук - один з найкращих дипломатів української сучасності. «Я не просто впевнений, я це бачив. Він енергійна людина, і я бачу як піднімається "Мінськ" під його керуванням. І дійсно ми вже домовились про деякі речі», - додав Зеленський.

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Він зауважив, що Вітольд Фокін теж на місці, бо на тій стороні важливо бачити людину з Донбасу..

«Кравчук і Фокін - це пара професійних потужних українських дипломатів з чітко проукраїнською позицією. Патріотичною і збалансованою. Що дуже важливо», - сказав Зеленськкий.

Він подякував Леоніду Кучмі, який довгий час очолював українське представництво в ТКГ, приділив дуже «багато свого серця для Мінських перемовин. Зустрічі йшли протягом 12-14 годин. Це не лише виснажує, це і психологічні зустрічі. Це дуже складно тому. Кумча процював професійно і дипломатично».

Зеленський також повідомив, що на 28 серпня сторони домовились про зустріч радників у норманському форматі. Потім повинна відбутись зустріч міністрів закордоних справ Нормандської четвірки, а потім зустріч лідерів.