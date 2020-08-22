Кравчук дав Зеленському дві поради

Перший Президент України Леонід Кравчук дає дві поради чинному Президенту Володимиру Зеленському: мати терпіння, щоб об'єднати суспільство, і виконувати обіцянки.

Про це, а також про те, хто ставить палиці в колеса Зеленському, Кравчук розповів у програмі «Насправді: Україна» на телеканалі "ДІМ", передає Укрінформ.

"З огляду на те, що сталося, настрій у суспільстві - поділ суспільства на схід і захід, на конфлікт інтересів часто, Зеленському, повірте, мені, неймовірно важко", - говорить Кравчук.

За його словами, сьогодні опозиція, яка є в Україні, особливо у Верховній Раді, не відчуває себе відповідальною владою.

"Так, вона критикувати повинна і може - це не забороняється нікому. Але якщо вона ставить палки в колеса - а це я бачу і відчуваю, що не буду зараз називати конкретних людей, тому що це тема дуже широка - то тоді вже це не дискусія, не обговорення, не бажання об'єднати зусилля, а бажання роз'єднати зусилля", - підкреслив перший президент.

У такій ситуації він радить Зеленському мати терпіння, щоб не піддаватися на провокації.

"Я завжди говорив: "Володимире Олександровичу, терпіння, велика політична сила, велика воля - для того, щоб не піддатися на ці провокації часто, а робити все, щоб об'єднати наше суспільство, і щоб це суспільство, люди, незалежно де вони живуть, чули і слухали, і розуміли дії влади. Це перше", - підкреслив Кравчук.

Друга його порада: "Ті обіцянки, які були вами висловлені під час виборів президента, їх треба намагатися впровадити, виконати".

Звичайно, зауважує Кравчук, не все це можна відразу. Ось, вчора обіцяв - сьогодні виконав. "Кожна доросла людина розуміє, у домі своєму часто навести порядок за один день дуже складно, а тут - держава. Треба бути дорослими людьми", - каже перший президент.

"Якщо хтось організував корупцію і незаконно наживався, грабував людей, бюджет України, він має відповідати, незалежно від того, хто він - проста людина або колишній прем'єр, або колишній президент - це значення не має", - підкреслив він.

Кравчук впевнений, що Зеленський не замішаний у корупції і це головний фактор, чому перший президент підтримує нинішнього Президента.

«Я хочу, щоб всі знали - президент Зеленський, чому я його і підтримую, робить кроки в цьому напрямку ефективні, і не причетний сам, і це ніхто не може довести, як би не старався, в корупції. Тобто таке паршиве слово, яке ми часто вживали, що риба гниє з голови, ми можемо по відношенні до Зеленського викреслити. Ось це головне, я вважаю, для президента. Тобто для того, щоб щось робити - показуй особистий приклад. Якщо еліта закликає до чогось, а сама робить з точністю до навпаки, тоді говорити про єдність, підтримку дуже складно, а то й неможливо», - підкреслив в ефірі телеканалу «ДІМ» Леонід Кравчук.