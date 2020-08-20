Росія в ТКГ вимагала, щоб Рада змінила постанову про місцеві вибори — Кравчук

На засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі 19 серпня представники Російської Федерації вимагали, щоб Верховна Рада внесла зміни до постанови про призначення місцевих виборів 2020 року.

Про це голова української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук сказав в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Яке б питання вони не розглядали, це було і в робочих групах і учора на загальній дискусії у Тристоронній контактній групі, вони завершували так: ми можемо погодитися, але обов'язково щоб було записано, що цей документ, який ми погоджуємо, набере чинності тільки після того, коли Верховна Рада прийме рішення, і закон або зміст закону (постанови - ред.) відповідатиме мінським угодам і домовленостям, які існували”, - сказав Кравчук.

За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території. "Вони не заперечують, щоб у всій Україні, але щоб не писати, що не може відбуватися на цих територіях. Тобто зняти з Верховної Ради саме це положення. І тоді буде розблоковано нашу роботу, наш рух вперед", - зазначив Кравчук.

При цьому він зазначив, що одним із головним завдань для себе вважає саме розблокування шляху до встановлення миру, але запевнив, що є лінія, яку він при цьому перетнути не готовий. “У мене одне завдання: зняти будь-які можливі блокування, якщо це не стосується суверенітету, державної незалежності України та територіальної цілісності. Таких документів я ніколи не підпишу і ні до кого звертатися не буду", - зазначив він.

Водночас голова української делегації на засіданні ТКГ вважає, що українській стороні останнім часом вдалося чимало зробити. "І сьогодні я скажу: 25 днів на Донбасі не стріляють з важкої зброї. 25 днів ніхто з солдат не загинув від зброї ворога. Були смерті, але хтось на міну наступив, територія замінована. Але ми можемо сьогодні говорити: ми зрушили з місця найголовніше питання", - наголосив Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, 19 серпня відбулося чергове засідання ТКГ, на якому були узгоджені ще чотири ділянки для розведення сил та засобів на Донбасі.

На переконання представника ОРДЛО від України в Тристоронній контактній групі по Донбасу, журналіста Сергія Гармаша, завдяки дипломатичним якостям керівника української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леоніда Кравчука росіянам тепер буде складно зірвати зустріч нормандської четвірки на рівні зовнішньополітичних радників.

Він також зазначив, що Росія жорстко просуває ідею політичної суб'єктивізації ОРДЛО в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, хоча представники ОРДЛО не є членами ТКГ, а тільки запрошені з російської сторони.