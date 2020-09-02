ТКГ погодила 19 ділянок для розмінування і чотири — для розведення сил на Донбасі

Учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Сході України узгодили рамкове рішення про протимінну діяльність: домовились про 19 ділянок розмінування і 4 ділянки розведення сил.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Глави держави.

"Тристороння контактна група повністю погодила рамкове рішення про протимінну діяльність, яке стане основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування в майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Під час засідання було узгоджено координати 19 пріоритетних ділянок розмінування. Також повідомляється, що 20-та ділянка поблизу населеного пункту Золоте буде розмінована в рамках проведення робіт з відкриття додаткового КПВВ в цьому районі, яке попередньо заплановане на листопад нинішнього року.

Крім того, сторони принципово погодили чотири наступні ділянки розведення сил і засобів.

Також повідомляється, що на робочій групі з питань безпеки голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік зазначив, що сторони дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Зазначається, що Україна виконала всі необхідні процедури для нового етапу обміну полонених.

Своєю чергою представник окремих районів Луганської та Донецької областей України в складі української делегації, журналіст Денис Казанський, закликав учасників переговорів розблокувати процес обміну.

Нагадаємо: наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановане на 16 вересня.