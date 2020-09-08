Генштаб не бачать ознак підготовки бойовиків до широкомасштабного наступу на Донбасі

Російські окупаційні війська навряд чи могли використати час перемир’я для підготовки широкомасштабного наступу на Донбасі, оскільки зробити це непомітно при наявних засобах розвідки неможливо.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" начальник генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Корнійчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для того, щоб вести якісь наступальні дії, необхідно створити ударне угрупування, розгорнути артилерію на позиціях, створити запас боєзапасів, пального. Сьогодні при тих засобах розвідки, які в нас є, при тих системах розвідки цього приховати неможливо. Мало того, ми сьогодні фіксуємо в їхніх підрозділах, які знаходяться на передовій, неукомплектованість. Низька зарплата не дає можливості їх укомплектувати", - сказав Корнійчук.

Водночас він зауважив, що фіксуються факти порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ, які полягають в обстрілах, переважно неприцільних, розширенні їхніх позицій у наш бік, використанні безпілотних літальних апаратів. Окрім того, зафіксовано перебування в «сірій» зоні озброєних людей і декілька випадків дистанційного мінування, яке, за словами Корнійчука, не має масштабного характеру.

Коментуючи загострення ситуації на Донбасі та провокативні заяви ватажків проросійських бойовиків, начальник генерального штабу Збройних сил України висловив думку, що мета цих дій – дискредитація домовленостей у Тристоронній контактній групі.

Щодо анонсування бойовиками обстрілів позицій ЗСУ, Корнійчук зауважив, що вони вже втретє його перенесли.

"Це політична заява, це популізм їхнього ватажка, спрямований на те, щоб створити психоз, якусь паніку. Це принаймні смішно... Командування ООС зробило заяву, що в разі порушень з тієї сторони, ми залишаємо за собою право застосувати зброю в такому вигляді, яка дозволить виконати поставлені завдання", - зазначив генерал-лейтенант.

Як раніше повідомляло агентство, СММ ОБСЄ зафіксувала 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях після початку перемир’я 27 липня.

Фото: Генштаб