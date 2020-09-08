Загостренням на Донбасі Росія підвищує ставки напередодні "Норманді" – Кулеба

Загострення ситуації на Донбасі саме зараз не є випадковим, оскільки Росія підвищує ставки напередодні запланованих на початок вересня зустрічей у "нормандському" форматі.

Про це заявив під час скайп-включення з Румунії в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас уже з Російською Федерацією дві війни – одна гаряча збройна, а інша дипломатична, і в мене є стійке враження, що вчора і сьогодні крок зробила російська партія збройної війни. Очевидно, що недарма саме зараз це відбувається – після початку передвиборчої кампанії в Україні, і ми розуміємо, що у нас є політичні сили, яким в межах кампанії будь-яка погана новина зі Сходу додає балів, і напередодні зустрічі радників та міністрів, тому що це підвищення ставок, це зміна атмосфери та зміна взагалі навіть насамперед тих питань, які потрібно обговорювати, тому що ми знову маємо відкотитися в питанні безпеки, адже вони порушені", - сказав Кулеба.

Він додав, що станом на зараз зустріч радників лідерів країн нормандського формату залишається в графіку, і Україна до неї дуже ретельно готується.

"Безумовно, загибель наших солдатів буде одним з тих питань, яке буде жорстко обговорено", - запевнив глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня Дмитро Кулеба поінформував, що міністри закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії проведуть чергову зустріч у вересні після зустрічі радників лідерів країн нормандського формату.

25 серпня Офіс Президента України повідомив, що зустріч радників Нормандської четвірки, запланована на 28 серпня, переноситься у зв’язку з відрядженням радника президента Франції Емманюеля Бонна.

Українську сторону на зустрічах радників представляє керівник ОП Андрій Єрмак. Під час спілкування зі ЗМІ на Дніпропетровщині він повідомив, що зустріч радників лідерів країн нормандського формату може відбутися у перших числах вересня.

Нагадаємо: російські окупаційні війська 6 вересня двічі порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще один боєць був поранений.