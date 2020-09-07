Зеленський розраховує на дату зустрічі “нормандських лідерів” після переговорів радників

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що дата зустрічі лідерів "нормандської четвірки" – України, Німеччини, Франції та Росії – зможе бути визначена після зустрічі їх радників.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це Зеленський сказав під час телефонної розмови з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою.

«Сподіваюся, що після зустрічі радників лідерів країн «нормандської четвірки» ми зрозуміємо, коли має бути зустріч лідерів цих країн. Нам усім треба старатися заради того, щоб досягнути миру», – сказав Зеленський.

Він висловив подяку офіційному Вільнюсу та особисто Науседі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Водночас Зеленський ознайомив Науседу з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі. Президент України висловив глибоку стурбованість грубим порушенням всеосяжного перемир’я з боку незаконних збройних формувань, яке сталося 6 вересня та призвело до загибелі українського військовослужбовця. Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнав ще один військовослужбовець Збройних сил України.

Фото: Офіс Президента