Рішення "Норманді" не виконуються попри конструктив України – ЄС

Через 6 місяців після Нормандського саміту у Парижі занадто мало виконано прийнятих на ньому узгоджених висновків попри конструктивний підхід керівництва України.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, оприлюдненій у четвер, 18 червня, під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Минуло 6 місяців з часу Нормандського саміту у Парижі, коли лідери Росії, України, Франції та Німеччини домовились про низку кроків, необхідних для виконання Мінських домовленостей, включаючи повне та всеохоплююче припинення вогню. На жаль, окрім продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" та двох обмінів пов’язаних із конфліктом в’язнів, замало було досягнуто попри конструктивний підхід українського керівництва", - йдеться у заяві.

Натомість, у Євросоюзі звернули увагу на те, що жертв конфлікту, як і руйнувань будівель та інфраструктури, з кожним днем на Донбасі стає все більше, оскільки повного припинення вогню так і не вдалося досягти.

"Ця негативна тенденція підкреслила нагальність та необхідність досягнення всебічного припинення вогню, що є життєво важливою умовою мирного врегулювання конфлікту та повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначається у заяві.

Як повідомляв Укрінформ керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 17 червня заявив, що Україна зробила все для того, щоб - за наявності політичної волі іншої сторони — домовленості Паризького саміту Нормандської четвірки були виконані в короткий проміжок часу. Та додав, що розраховує, що зустріч лідерів нормандського формату може відбутися в найближчі місяці.

Водночас час він уточнив, що запит на зустріч лідерів зі сторони будь-кого з чотирьох учасників формату може надійти тільки після того, як можна буде сказати, що все паризькі домовленості виконані.

9 грудня 2019 року в Парижі відбулася зустріч глав держав Нормандське четвірки-України, Франції, Німеччини та Росії. Тоді лідери в тому числі домовилися продовжити роботу в нормандському форматі і провести наступну зустріч на вищому рівні через 4 місяці.