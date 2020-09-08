Партнери України поінформовані, хто насправді зірвав перемир’я на Донбасі — МЗС

Україна поінформувала ключових міжнародних партнерів про те, хто насправді зірвав перемир’я на Донбасі, і очікує на їхню реакцію після ретельного вивчення ситуації.

Про це заявив під час скайп-включення з Румунії в ефірі програми «Свобода слова на ICTV» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми цим (інформуванням щодо загострення на Донбасі, - ред.) зайнялися вчора і продовжили сьогодні. Всі наші ключові партнери отримали детальну інформацію щодо того, що сталося. Дуже важливо, що саме ми донесли правду про те, що відбулося на Донбасі, про те, хто зірвав режим припинення вогню. Але реакції поки що не було. Я переконаний, що з огляду на чутливість ситуації, вона буде ретельно вивчена у міжнародних столицях і тоді вже буде зворотний зв'язок", - сказав Кулеба.

Водночас він наголосив, що Україна у даній ситуації зберігає абсолютну підтримку міжнародної спільноти у тому, що припинення вогню має тривати і що необхідно шукати дипломатичний шлях врегулювання і деокупації наших територій.

Як повідомляв Укрінформ, 6 вересня Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у зв'язку з обстрілами з боку окупантів на Донбасі, унаслідок яких один український військовий загинув і ще один поранений.

Російські окупаційні війська 6 вересня двічі порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще один боєць був поранений.